Окупанти при перевірці телефонів змушують людей видаляти українські номери, – Федоров

Таким є один із методів їхньої боротьби з “агентами СБУ”.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що окупанти вдаються до нових методів терору на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

“Місцеві поліцаї при перевірці телефонів змушують людей видаляти українські номери. На думку “правоохоронців” такі контакти можуть бути небезпечними, бо їм всюди ввижаються “агенти СБУ”, – повідомив Федоров.

Також він розповів, що в селах влаштовують фільтрації – шукають нелояльних місцевих жителів. Перевіряють наявність російського аусвайсу, непокірних допитують або вивозять в невідомому напрямку. В будинках, де немає господарів, виносять двері та залазять через вибиті шибки, аби “поживитися” продуктами чи майном мирних людей.

“Окупанти у своїй пропаганді звітують про розвиток і спокійне життя, а самі вдаються до нових методів терору та створення інформаційного вакууму для начебто «звільненого» мирного населення”, – повідомив глава Запорізької ОВА.