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Зеленський назвав заступників Головкома ЗСУ Сирського та заступників начальника Генштабу Баргилевича

Заступниками Сирського стали полковник Вадим Сухаревський, який відповідатиме за безпілотні системи та дрони, і полковник Андрій Лебеденко, якій відповідатиме за інновації.

Зеленський назвав заступників Головкома ЗСУ Сирського та заступників начальника Генштабу Баргилевича
Фото: Сайт президента

У вечірньому зверненні 10 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні весь день він проводив наради з військовим керівництвом та урядом. 

“Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні”, – повідомив Зеленський. 

Він зазначив, що заступниками Головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський. Його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів. Та полковник Андрій Лебеденко. Його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. За словами президента, потрібна чітка практика роботи з новими технологіями.

Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики в армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування військових. 

 

“Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України”, – наголосив президент.

Зі свого боку, Олександр Сирський привітав нових заступників і зазначив, що всі вони є досвідченими офіцерами, які мають колосальні знання та досвід, який неодмінно прискорить перемогу

  • 8 лютого Головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський. Він замінив на цій посаді Валерія Залужного. 
  • 9 лютого Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича. 
  • Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив першу заяву на новій посаді, в який, зокрема, висловив своє бачення перемоги України у війні. Зокрема, він зазначив, що запровадження нових технічних рішень є одним з майбутніх векторів побудови перемоги.
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