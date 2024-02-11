Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ

Командувач повідомив, що використувавтиме весь набутий досвід для розвитку Сухопутних військ.

Новопризначений командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк зробив свою першу заяву на новій посаді.

"Усвідомлюю весь спектр задач, що стоять сьогодні перед нашими підрозділами та всією структурою Сухопутних військ", – написав він у телеграмі.

Командувач додав, що Сухопутні війська є найбільшою, найчисельнішою частиною "славного Українського Війська, що бере на себе основний удар противника, несе найважчий тягар війни.

"Честь служити пліч-о-пліч з вами, мужні воїни", – додав він.

Також Павлюк подякував президенту України, Уряду, Міністру оборони та всій команді Міністерства за довіру та конструктивну співпрацю в оборонному відомстві.

"Буду використовувати набутий досвід для розвитку Сухопутних військ. Під керівництвом Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу робитиму все можливе для посилення Сухопутних військ та наближення Перемоги", – резюмував він.

Сьогодні, 11 лютого, на сайті президента з’явився указ про призначення Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ України.

Хто такий Олександр Павлюк