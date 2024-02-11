Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ

Новопризначений командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк зробив свою першу заяву на новій посаді.
"Усвідомлюю весь спектр задач, що стоять сьогодні перед нашими підрозділами та всією структурою Сухопутних військ", – написав він у телеграмі.
Командувач додав, що Сухопутні війська є найбільшою, найчисельнішою частиною "славного Українського Війська, що бере на себе основний удар противника, несе найважчий тягар війни.
"Честь служити пліч-о-пліч з вами, мужні воїни", – додав він.
Також Павлюк подякував президенту України, Уряду, Міністру оборони та всій команді Міністерства за довіру та конструктивну співпрацю в оборонному відомстві.
"Буду використовувати набутий досвід для розвитку Сухопутних військ. Під керівництвом Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу робитиму все можливе для посилення Сухопутних військ та наближення Перемоги", – резюмував він.
Сьогодні, 11 лютого, на сайті президента з’явився указ про призначення Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ України.
Хто такий Олександр Павлюк
- У 2010—2015 роках став командиром 24 окремої механізованої бригади (м. Яворів Львівської області).
- З березня 2014 був залучений до відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України. Під його командуванням бригада брала участь в боях за звільнення Слов'янська, Красного Лиману, Краматорська, Лисичанська та інших міст Донецької та Луганської областей.
- У червні 2014 року окремі підрозділи 24 бригади разом з 95, 79 та 72 бригадами ЗСУ взяли участь у захопленні та утриманні 240-кілометрової ділянки українського кордону (Амвросіївка-Ізварине).
- 6-7 серпня частини бригади, що утримували ввірені рубежі поблизу Должанського та на інших ділянках південної оперативної зони, взяли участь у так званому «Ізваринському прориві» — виведенні українських підрозділів із часткового напівоточення вздовж україно-російського кордону.
- Завдяки вмілим та рішучим діям особового складу вихід відбувся у визначені терміни, з мінімальними втратами. Після відновлення сил та доукомплектування бригада під командуванням Олександра Павлюка повернулася до виконання завдань за призначенням на сході України.
- У березні 2017 року став командувачем військ Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.
- Влітку 2020 року був призначений начальником підготовки Командування Сухопутних військ Збройних сил України.
- 28 липня 2021 року призначений командувачем Операції об'єднаних сил.
- Перебуваючи на посаді командувача ООС, він керував обороною населених пунктів на сході України.
- 15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС, і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва.
- 14 лютого 2023 року рішенням Кабінету міністрів України призначений першим заступником міністра оборони України.
- 6 березня 2023 року Указом Президента № 129 введений до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача.