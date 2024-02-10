Олександра Павлюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони

Кабмін звільнив Павлюка у звʼязку із переходом на іншу роботу.

Сьогодні, 10 лютого, під час засідання Кабмін звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника міністра оборони України у звʼязку із переходом на іншу роботу", – написав Мельничук.

Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив звільнення свого заступника.

"Сьогодні рішенням Уряду звільнено першого заступника Міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Пане Генерале, честь працювати з вами", – ідеться у повідомленні Умєрова.

Нагадаємо, 14 лютого 2023 року Кабінет міністрів призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони України.