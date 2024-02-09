В Україну прибула двопартійна делегація Конгресу США.

Про це повідомила посол Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Серед конгресменів - голова комітету розвідки Конгресу США, республіканець Майк Тернер, а також демократи Джейсон Кроу та Ебігейл Спанбергер і республіканці Зак Нанн та Френч Гілл.

Фото: Х/ Ambassador Bridget A. Brink Візит конгресменів до Києва

Що відомо про допомогу США Україні