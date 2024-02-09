Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Україна повернула 100 військових з російського полону
Україна повернула 100 військових з російського полону
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
У Нікополі вбили заступника мера
У Нікополі вбили заступника мера
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
ГоловнаПолітика

​В Україну прибула двопартійна делегація Конгресу США

Серед гостей - голова комітету розвідки.

​В Україну прибула двопартійна делегація Конгресу США
Візит двопартійної делегації Конгресу США до України
Фото: Х/ Ambassador Bridget A. Brink

В Україну прибула двопартійна делегація Конгресу США.

Про це повідомила посол Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Серед конгресменів - голова комітету розвідки Конгресу США, республіканець Майк Тернер, а також демократи Джейсон Кроу та Ебігейл Спанбергер і республіканці Зак Нанн та Френч Гілл.

Візит конгресменів до Києва
Фото: Х/ Ambassador Bridget A. Brink
Візит конгресменів до Києва

Що відомо про допомогу США Україні

  • 8 лютого стало відомо, що Комітет із асигнувань запропонував законопроєкт "на заміну" великого фінансового пакету, який передбачав надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню та міграційну реформу. В новій пропозиції питання внутрішнього кордону немає
  • Опісля Сенат США прийняв процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту. "ЗА" проголосували 67 сенаторів. Далі законопроєкт допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відправлять на розгляд Палати представників США.
  • Детальніше про історію проблеми і варіанти розвитку подій читайте в нашому матеріалі "Допомога США. Чи має Україна план Б?"
  • Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся в Вашингтоні із американськими сенаторами обох партій. На зустрічі йшлося про необхідність підтримувати Україну.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies