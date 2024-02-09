В Україну прибула двопартійна делегація Конгресу США.
Про це повідомила посол Штатів в Україні Бріджит Брінк.
Серед конгресменів - голова комітету розвідки Конгресу США, республіканець Майк Тернер, а також демократи Джейсон Кроу та Ебігейл Спанбергер і республіканці Зак Нанн та Френч Гілл.
Що відомо про допомогу США Україні
- 8 лютого стало відомо, що Комітет із асигнувань запропонував законопроєкт "на заміну" великого фінансового пакету, який передбачав надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню та міграційну реформу. В новій пропозиції питання внутрішнього кордону немає
- Опісля Сенат США прийняв процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту. "ЗА" проголосували 67 сенаторів. Далі законопроєкт допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відправлять на розгляд Палати представників США.
- Детальніше про історію проблеми і варіанти розвитку подій читайте в нашому матеріалі "Допомога США. Чи має Україна план Б?"
- Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся в Вашингтоні із американськими сенаторами обох партій. На зустрічі йшлося про необхідність підтримувати Україну.