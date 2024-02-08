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Україна та Данія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Сторони узгодили графік подальших переговорів.

Україна та Данія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
Україна та Данія ведуть переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
Фото: Пресслужба ОП

Україна розпочала детальні переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди з Данією.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Делегацію Данії - державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.

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“Сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів”, - йдеться у повідомленні.

  • 12 липня 2023 року члени Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Ця декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

  • 12 січня цього року Україна і Великобританія підписали безпековий договір на десять років із можливістю продовження.

  • Сполучені Штати Америки теж хочуть підписати з Україною безпековий договір. Для цього тривають переговори, відбулося уже два раунди, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

  • Україна і Канада провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" – у продовження спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами Групи семи на полях саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року.
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