Україна та Данія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Україна розпочала детальні переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди з Данією.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.
Українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Делегацію Данії - державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.
“Сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів”, - йдеться у повідомленні.
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12 липня 2023 року члени Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Ця декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.
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12 січня цього року Україна і Великобританія підписали безпековий договір на десять років із можливістю продовження.
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Сполучені Штати Америки теж хочуть підписати з Україною безпековий договір. Для цього тривають переговори, відбулося уже два раунди, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
- Україна і Канада провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" – у продовження спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами Групи семи на полях саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року.