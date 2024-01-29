​Україна та Канада провели чергові переговори щодо угоди про гарантії безпеки

Переговори відбулись у розвиток положень Спільної декларації Групи G7 12 липня 2023 року у Вільнюсі на полях саміту НАТО.

Україна і Канада провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" – у продовження спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами Групи семи на полях саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Перемовини відбулися ще 26 січня, з українського боку у них брав участь заступник голови МЗС Микола Точицький. На початку переговорів він подякував Уряду Канади та канадського народу за допомогу та підтримку, надану Україні для забезпечення відсічі російських окупантів.

Особливу увагу акцентовано на участі Канади у переговорному процесі, "що символізує євро-атлантичний характер майбутніх безпекових зобов’язань, наданих Україні державами-партнерами".

"Учасники переговорів продовжили безпосереднє опрацювання окремих положень проєкту майбутнього документа, обговорили його окремі блоки, а також обмінялись думками щодо планування та модальностей подальшого переговорного процесу", - йдеться в повідомленні.

12 січня президент Володимир Зеленський зазначав, що до безпекової декларації G7 на підтримку України приєдналося майже 30 держав.