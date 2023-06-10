Канада офіційно приєдналася до “коаліції літаків”.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

“В ході двосторонніх переговорів Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо було досягнуто низку вагомих для України домовленостей. Серед головного – Канада офіційно приєднується до Коаліції бойових літаків, зокрема у частині тренувань українських пілотів та обслуговування літаків”, – написав Ігор Жовква.

Канада також посилює санкційний тиск на агресора та, на додаток до вже діючих, запроваджує нові санкції проти фізичних та юридичних осіб.

Відзначено також готовність продовжити роботу з метою арешту та конфіскації російських активів – процесу, який Канада розпочала першою у світі – для відшкодувань Україні та забезпечення її відбудови. Ухвалено відповідне законодавство і вже є результати.

Про перший позитивний приклад сьогодні розказав Прем‘єр Трюдо - йдеться про російський літак «Руслан», арештований в Канаді, і який невдовзі буде передано Україні.

Нагадаємо, сьогодні в Києві Зеленський і Трюдо ухвалили спільну декларацію. Україна і Канада підтвердили свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду. Також Канада схвалює ключові принципи української формули миру.

Крім того, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн канадських доларів. Зокрема, у пакет входять майже 300 ракет АІМ-7 для засобів ППО.