Зокрема, повністю відрізані під'їзди до с. Афанасівка Снігурівської громади, де проживає 379 мешканців.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Миколаївщині наразі підтоплений 31 населений пункт.

Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок руйнування Каховської ГЕС та підняття рівня води в руслі р. Дніпро, сталося підняття рівня Бузького лиману, р. Південний Буг, р. Інгул, р. Інгулець та р. Висунь, внаслідок чого частково підтоплено 31 населений пункт (підтоплено 540 будівель, 856 городів, 549 господарств). Повністю відрізані під'їзди до с. Афанасівка Снігурівської ТГ, де проживає 379 мешканців.

Двома оперативними групами рятувальників здійснюється моніторинг ситуації та уточнення інформації. Залучено 4 мотопомпи для чергування в якості аварійних насосів на насосній станції резервного водозабору Миколаєва.

Нагадаємо, в акваторії Миколаєва станом на ранок суботи, 10 червня, рівень води знизився на 9 сантиметрів і становить 88 сантиметрів. Зниження рівня води відбувається вже другу добу.

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 осіб. Також відомо про щонайменше 5 загиблих.

Через підрив Каховської ГЕС можуть зникнути 30% заповідного фонду Херсонщини. Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. Наразі, за даними Міндовкілля, екологічні збитки обчислюють у розмірі більш ніж 55 млрд грн.