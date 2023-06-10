На Одещині прикордонники фіксують наслідки російських злочинів, за їхніми словами море "перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин".
Про це у Телеграм повідомила ДПСУ.
За даними прикордонників, у морі плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Також починається мор риб. У ДПСУ також наголосили, що вода несе міни та боєприпаси та просять людей бути обережними.
Під водою і без води. “Пів мільйона гектарів осушених чи підтоплених територій. Цей масштаб навіть важко уявити”
Раніше повідомлялось, що через теракт росіян на Каховській ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та небезпечних предметів.
А міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявляє про критичну ситуацію в національних парках України у зв'язку з підривом російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції.