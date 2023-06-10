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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, - Енергоатом

10 червня він становить 16,67 м.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, - Енергоатом
Фото: EPA/UPG

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції залишається стабільним.

Про це в Телеграмі повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Попри підрив російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС ситуація залишається контрольованою, підкреслили в компанії. 

Станом на 08:00 10 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 10,42 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього достатньо для забезпечення потреб станції, запевнили в Енергоатомі.

Як нагадали в НАЕК, енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, що 9 червня Держатомрегулювання розпорядилося перевести енергоблок №5 Запорізької АЕС у режим "холодного зупину".

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