"На одній з баз розміщення рухнули стіни як раз коли росіяни їли", - розповів депутат Херсонської облради.

Під обстріл потрапив штаб окупантів на Арабатській стрілці.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За його словами, "прильоти" відбулися близько 5-6 години ранку 10 червня.

"Приблизно 5-6 ранку — декілька прильотів від ЗСУ і корпуси "урядового кварталу" окупантів на Арабатській Стрілці усі в диму. На одній з баз розміщення рухнули стіни як раз коли росіяни їли. Смачного", - написав Хлань на своїй фейсбук-сторінці.

Він додав, що на місці удару спалахнула пожежа.

OSINT-аналітики у твітері повідомили, що ЗСУ завдали ракетного удару по тому штабу, де у квітні проводив нараду російський президент Путін.

Based on this geolocation, I believe Ukraine has just hit an army headquarters visited by Putin in April.



46.019844, 34.846380



2R9W+WHJ Shchaslyvtseve, Kherson Oblast, Ukrainehttps://t.co/Nr1O9AuabK@GeoConfirmed



1/2 https://t.co/J5MYu5cTLO pic.twitter.com/n9QiuaACsM — Benjamin Pittet (@COUPSURE) June 9, 2023

Міський голова Мелітополя Іван Федоров напередодні повідомив, що в результаті обстрілу "ліквідованих окупантів незрівнянно більше, ніж "швидких", які не встигають їх вивозити".

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ зранку 10 червня повідомив, що українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів окупантів на вогневих позиціях.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що за останні 48 годин значні українські операції відбуваються на кількох ділянках сходу та півдня України.