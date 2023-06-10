На Вільнюському саміті Україна отримає алгоритм вступу до НАТО, - заступник глави Міноборони

"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче в певному форматі", – сказав Гаврилов.

На Вільнюському саміті, який відбудеться у липні, Україна отримає алгоритм вступу до НАТО.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, повідомляє пресслужба міністерства.

За словами Гаврилова, на саміті країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано". Попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, заступник глави МО не думає, що "будуть великі проблеми" з ухваленням рішення щодо України.

"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче в певному форматі... Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО", – зауважив заступник міністра оборони.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда наступного понеділка поїдуть до Парижа для перемовин з президентом Франції Еммануелем Макроном про вступ України до блоку НАТО та гарантії безпеки до Києва.

Ексгенсек НАТО Андерс Расмуссен вважає, що деякі країни Альянсу можуть захотіти розмістити війська в Україні. Це може статись, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на саміті у Вільнюсі.