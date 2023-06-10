Киянам пропонують висловитись з приводу перейменування трьох столичних топонімів

Серед них - перейменування на честь загиблого міністра внутрішніх справ Монастирського.

У застосунку Київ Цифровий триває опитування щодо перейменування ще 3 топонімів міста. Висловитись з приводу переменування можна до 18 червня.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зокрема пропонується перейменувати провулок Виноградний у Печерському районі на провулок Дениса Монастирського.

Крім того, вулицю Електротехнічну в Деснянському районі пропонують перейменувати на Героїв Енергетиків.

Столична влада з посиланням на пропозицію посольства Литви в Україні пропонує киянам “підтримати повернення назви вулиці Німанської до литовського варіанту назви річки – Нямунаську”.

Нагадаємо, недавно петиція за перейменування вулиці Німанської в Печерському районі Києва на честь Дмитра Коцюбайла набрала більше 13 тисяч голосів. При цьому для розгляду петиції Київрадою треба 6 тисяч голосів.

Авторкою цієї петиції є акторка Ада Роговцева.