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Від завтра Укрзалізниця змінює розклад руху приміських поїздів на літній сезон

Зокрема змінюється частота курсування приміських поїздів на між Києвом та Фастовом.

Від завтра Укрзалізниця змінює розклад руху приміських поїздів на літній сезон
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Завтра, 10 червня, починає діяти розклад руху приміських поїздів на літній сезон. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, повідомляють в Укрзалізниці, змінюється частота курсування приміських поїздів на між Києвом та Фастовом. Цей напрямок є одним з найбільш популярних.

У денні години інтервал руху приміських рейсів на цьому напрямку становитиме до 60 хвилин. Рейси з Києва до Фастова, яких торкнулися зміни, відправлятимуться наступним графіком:

  • поїзд №6001 - відправлятиметься о 06:11 (це дозволить встигати на нього пасажирам з першого рейсу кільцевої електрички та метро);
  • поїзд №6015 - о 12:27;
  • поїзд №6017 - о 13:34;
  • поїзд №867 - о 14:33;
  • поїзд №6019 - о 15:13;
  • поїзд №6021 - о 15:29;

Крім того, Укрзалізниця додала ще один вечірній рейс. Поїзд №6035 відправлятиметься з Києва до Фастова о 22:36.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додатковий потяг №248/247 Одеса - Київ, який розпочне курсувати вже з 11 червня.

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