Начальника Управління Святошинської РДА та підрядника підозрюють у розкраданні 800 тисяч грн на ремонті укриттів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру начальнику Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА та підряднику у розтраті та привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час капітального ремонту укриття на території міста Києва (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, вони розтратили 800 тис грн бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття для населення на території Святошинського району міста Києва.

Під час проведення огляду зазначеного об’єкту правоохоронці із залученням експерта-будівельника зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, неякісне виконання робіт та використання легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів, а також суттєве завищення їх вартості.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, сьогодні Офіс Генпрокурора повідомив, що чиновники Голосієвської РДА забезпечили підконтрольній фірмі перемогу в тендері по ремонту укриттів. Підрядник, один з учасників схеми, отримав підозру.

На початку тижня міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що ситуація з укриттями в Києві критична, половина перевірених сховищ не готова. 100% сховищ відкриті лише в Деснянському районі, де минулого тижня загинули троє киян.

Про те, що зробили в столиці з укриттями за майже рік після вторгнення, що пропонують і що для цього потрібно – читайте в матеріалі LB.ua.