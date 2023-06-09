Британські інженери обговорюють причини обвалу дамби Каховської ГЕС: це був напад, а не дефект конструкції

Інженери-будівельники та фахівці з вибухових речовин, теоретизуючи про те, що могло спричинити руйнування Каховської греблі на півдні України, починають зближуватися навколо ідеї, що це був навмисний напад, а не дефект конструкції.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що у перший день російського вторгнення у лютому минулого року на гідроелектростанції було помічено війська та техніку РФ. У жовтні гребля була пошкоджена після руйнування секцій та шлюзових воріт, коли російські війська намагалися відступити з Херсона.

Ґарет Коллетт, інженер-вибухотехнік і колишній голова професійної асоціації зі знешкодження бомб у Великобританії, сказав, що “було б неймовірно думати, що структурна помилка збігатиметься з наступом, але це не можна виключати, і це мають розслідувати ті, хто розслідує військові злочини”.

За словами фахівців, щоб повністю зруйнувати дамбу, знадобиться серія вибухових зарядів, які професіонали розмістять у слабких місцях конструкції, щоб спричинити її збій.

“Початковий прорив був прямо через дамбу, будівля зруйнувалася вгору та вниз за течією, і будь-яка механічна несправність могла б виникнути лише в одну сторону”, − сказав інженер водосховища з Великобританії Енді Гьюз.

Коли інженери-будівельники досліджують руйнацію дамб, вони шукають окремі елементи, які могли спричинити пошкодження. У випадку з Каховкою значна кількість цих елементів мала б вийти з ладу одночасно, щоб вивільнити такий об’єм води, що малоймовірно, сказав Гьюз.

Центральна частина греблі − сягає близько 35 метрів у висоту − відома як гравітаційна гребля. Вона збудована з бетону зі стапелями для контролю потоку води з резервуара за нею та електростанції.

“Гравітаційні греблі сконструйовані таким чином, щоб витримувати дуже високі навантаження”, − сказав Ендрю Барр, науковий співробітник Університету Шеффілда у Великобританії, який вивчає наслідки вибухів.

Експерти припустили, що обвал почався в центральній частині дамби, біля електростанції, і звідти поширився. “Хоча цілеспрямована атака може пошкодити окремі шлюзи, глобальний пролом свідчить про набагато масштабніше пошкодження бетонної конструкції, що потребуватиме значно більше енергії”, − сказав Барр. Він не став коментувати тип сили, яка могла зруйнувати дамбу, але сказав, що дамба Дніпра була зруйнована під час Другої світової війни багатьма тоннами вибухівки.

Коли вибухи відбуваються під водою, розмір сили збільшується, кажуть експерти з вибухівки. “Зовнішній вибух із використанням води для посилення вибуху був би ймовірною причиною руйнування, оскільки підводні вибухи можуть додати значної сили ударним хвилям, які вражають споруду”, − сказав Коллетт, який працював над розслідуванням руйнування Маріупольського театру в Україні.

Російський арсенал містить авіаційні платформи та керовані боєприпаси, необхідні для того, щоб викликати такий вибух, додав він.

Фото: Stephanie Stamm/THE WALL STREET JOURNAL

На думку інженера греблі та гідроелектростанції з Великобританії Пітера Мейсона, зовнішній обстріл навряд чи спричинив пролом. Він припустив, що ціллю керованих вибухів могла бути центральна секція, аби затопити електростанцію. Це призвело б до руйнування стіни електростанції і означало б “ретельно цілеспрямовану навмисну операцію”.

Теоретично можливо, що заряди, розміщені на електростанції, могли розірвати труби, які пропускають воду через турбіни, сказав він. Це призведе до затоплення електростанції, унаслідок чого її стіни впадуть, а потім підірветься решта бетонних споруд, розширивши пролом.

“Чи було початкове знесення, яке потім розширилося, чи це був нещасний випадок чи несправність, яка потім розширилася, досі незрозуміло”, − сказав Мейсон.

Cупутникові зображення дамби покажуть, як прогресував обвал, і дозволять провести судово-медичне розслідування, сказав він. Водночас на думку інших експертів, причину можуть ніколи не встановити.

Нагадаємо, раніше американська газета New York Times з посиланням на експертів написала, що руйнування дамби Каховської ГЕС спричинив, найімовірніше, вибух зсередини.

Сьогодні СБУ опублікувала перехоплення, яке свідчить про підрив Каховської ГЕС диверсійною групою окупантів.