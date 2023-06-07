Руйнування Каховської ГЕС сталося, найімовірніше, через вибух зсередини, − NYT

Експерти вважають, що структурний збій або атака ззовні греблі також можливі, але менш правдоподібні.

Руйнування дамби Каховської ГЕС спричинено, найімовірніше, через вибух зсередини. Про це пише американська газета New York Times з посиланням на експертів.

Вони також заявили, що структурний збій або атака ззовні греблі можливі, але менш правдоподібні.

Експерти зазначили, що докази дуже обмежені. На їхню думку, внутрішній вибух був найімовірнішим поясненням руйнування греблі, масивної конструкції із залізобетону, будівництво якої було завершено в 1956 році. Місцеві жителі повідомили у соціальних мережах, що вони почули потужний вибух приблизно в той час, коли греблю було прорвано, о 2:50 ночі.

“Найбільшої шкоди завдав би вибух у замкнутому просторі з усією своєю енергією, направленою на конструкцію навколо нього. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобляться принаймні сотні фунтів вибухівки (100 фунтів – приблизно 45 кг, - ред). Зовнішня детонація бомбою чи ракетою спрямувала б лише незначну частину своєї сили на дамбу, і для досягнення такого ефекту знадобилося б набагато більше вибухівки”, − пише видання.

За словами професора техніки та експерт з вибухових речовин з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн Ніка Глумака, навіть пряме попадання може не зруйнувати дамбу.

“Це вимагає значної кількості енергії. Подумайте про сили, які діють на конструкцію − вони величезні. У вас є сила води, яка масивна”, − сказав він.

Професор інженерії в Університеті Меріленда та член Національної інженерної академії Грегорі Б. Бечер назвав руйнування дамби підозрілим. Водночас він підкреслив, що їхній обвал є абсолютно можливим. Деякі руйнуються через надзвичайно сильні потоки води. “Зазвичай такий обвал починається з земляної частини дамби з обох берегів”, − сказав професор.

Але фотографії та відео показують, що Каховську дамбу спочатку прорвали посередині, поруч із електростанцією, яка примикає до берега, який контролює Росія. Спочатку обидва кінці дамби здавалися цілими, але протягом дня дамба все більше руйнувалася. “Поєднання пошкоджених шлюзів і високої води може відірвати кілька воріт, але не очікується, що вони розірвуть таку велику частину дамби”, − підкреслив Бечер.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, згідно з попередніми висновками, фахівці бачать, що Каховська гребля була підірвана.

Сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води через підрив росіянами Каховської ГЕС.