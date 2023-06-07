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Жителі Херсонщини, яких евакуюють, можуть знайти безкоштовне житло за програмою "Прихисток" - Мінреінтеграції​

Ті, хто надав притулок, отримають компенсацію від держави на оплату комунальних послуг.

Жителі Херсонщини, яких евакуюють, можуть знайти безкоштовне житло за програмою "Прихисток" - Мінреінтеграції​
Фото: EPA/UPG

Жителі Херсонської області, яких вимушено евакуювали з населених пунктів через загрозу затоплення, можуть знайти житло в безпечних районах країни, скориставшись програмою "Прихисток".

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Оголошення про надання прихистку розміщують безпосередньо люди, власники житла. Тому кожен переселенець може знайти тимчасове безкоштовне житло в будь-якому регіоні України на кілька днів чи на довший період", - ідеться в повідомленні.

За умовами програми ті, хто надав притулок, отримають компенсацію від держави на оплату комунальних послуг.

"Щоб побачити пропозиції вільного житла, достатньо зареєструватися на сайті "Прихисток" і за допомогою системи фільтрів підібрати помешкання, а після обрання потрібного варіанту – зв’язатися з власником", - зазначили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу. 

Вода затопила населені пункти не лише на вільній частині області, а на тимчасово окупованому лівобережжі. Українська влада проводить евакуацію з Херсона та інших населених пунктів. Докладно про перші години після катастрофи читайте в матеріалі LB.ua.

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