У Каховському водосховищі знижується рівень води

У Каховському водосховищі продовжується зниження рівня води.

Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.

Рівень водосховища в районі Нікополя станом на 10:00 7 червня становить 14,41 м. За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на 2,5 метри. Продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

"Щодо наслідків для регіону: На правобережній Херсонщині затоплено 1852 будинки. Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак, через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме", – йдеться у повідомленні.

Наразі евакуйовано 1457 людей, зокрема із мікрорайону Корабел (Херсон) – 1286.

Також цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду. Наразі для боротьби із наслідками залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС.

"Небезпечні для здоров’я хімічні речовини, а також збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС", – наголосили в Укргідроенерго.

Зниження рівня води у водосховищі призведе до численних проблем, зокрема із питною водою.

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу. Але підрив не завадить ЗСУ, наголошував командувач Обʼєднаних Сил Наєв.

Вода затопила населені пункти не лише на вільній частині області, а на тимчасово окупованому лівобережжі. Українська влада проводить евакуацію з Херсона та інших населених пунктів.

Докладно про перші години після катастрофи читайте в матеріалі LB.ua.