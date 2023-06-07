Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, населення евакуюють. Доповнено
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, населення евакуюють. Доповнено
Центр Нової Каховки затоплений внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС (оновлено)
Центр Нової Каховки затоплений внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС (оновлено)
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні
Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні
"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу
"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу
ГоловнаСуспільствоПодії

У Каховському водосховищі знижується рівень води

Триває руйнування греблі. 

У Каховському водосховищі знижується рівень води
Фото: Maxar

У Каховському водосховищі продовжується зниження рівня води.

Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.

Рівень водосховища в районі Нікополя станом на 10:00 7 червня становить 14,41 м. За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на 2,5 метри. Продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

"Щодо наслідків для регіону: На правобережній Херсонщині затоплено 1852 будинки. Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак, через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме", – йдеться у повідомленні.

Наразі евакуйовано 1457 людей, зокрема із мікрорайону Корабел (Херсон) – 1286.

Також цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду. Наразі для боротьби із наслідками залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС.

"Небезпечні для здоров’я хімічні речовини, а також збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС", – наголосили в Укргідроенерго.

Зниження рівня води у водосховищі призведе до численних проблем, зокрема із питною водою.

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу. Але підрив не завадить ЗСУ, наголошував командувач Обʼєднаних Сил Наєв. 

Вода затопила населені пункти не лише на вільній частині області, а на тимчасово окупованому лівобережжі. Українська влада проводить евакуацію з Херсона та інших населених пунктів. 

Докладно про перші години після катастрофи читайте в матеріалі LB.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies