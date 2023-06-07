На Сумщині “шахед” влучив у приватний будинок, двоє людей загинули

На Сумщині ворожий “шахед” влучив у приватний будинок, двоє людей загинули.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
“Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 13 вибухів”, – йдеться в повідомленні.
Юнаківська громада: внаслідок влучання БПЛА типу «Шахед» сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого 2 цивільні особи загинули, 1 поранена, доставлена до лікарні.
Миколаївська громада: ворог бив з мінометів – 5 вибухів.
Білопільська громада: був обстріл з міномету – 7 вибухів.
Нагадаємо, РФ минулої доби завдала 41 авіаудару та провела 57 обстрілів із РСЗВ. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.