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На Сумщині “шахед” влучив у приватний будинок, двоє людей загинули

Ще одна людина госпіталізована з пораненнями.

На Сумщині “шахед” влучив у приватний будинок, двоє людей загинули
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

На Сумщині ворожий “шахед” влучив у приватний будинок, двоє людей загинули. 

Про це повідомляє Сумська ОВА. 

“Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 13 вибухів”, – йдеться в повідомленні.

Юнаківська громада: внаслідок влучання БПЛА типу «Шахед» сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого 2 цивільні особи загинули, 1 поранена, доставлена до лікарні.

Миколаївська громада: ворог бив з мінометів – 5 вибухів.

Білопільська громада: був обстріл з міномету – 7 вибухів.

Нагадаємо, РФ минулої доби завдала 41 авіаудару та провела 57 обстрілів із РСЗВ. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. 

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