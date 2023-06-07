Минулої доби росіяни 70 разів били по Херсонській області

Минулої доби Росія здійснила 70 обстрілів по Херсонській області, випустивши 353 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, танків та авіації.

Одна людина загинула, одна поранена. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; підірвано споруди Каховської ГЕС", – додав він.

Крім пораненого цивільного, вчора внаслідок обстрілу постраждали і два поліцейських, задіяних в евакуації мирних з району затоплення.

Підрив росіянами Каховської ГЕС уже називають найбільшою екологічною катастрофою десятиліть. Повністю чи частково затоплені десятки населених пунктів, зокрема окупованих. Ворог замінував ГЕС ще торік, а українська розвідка отримала дані про підготовку ворогом теракту на окупованій території заздалегідь.