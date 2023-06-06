Російські терористи знову обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі Харківщини.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, було шість "прильотів" у районі насосної станції біля с. Масютівка.
"Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, вчора, 5 червня, росіяни пошкодили трубопровід із аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.
Нині зранку голова Харківської ОВА допустив, що окупанти можуть знову обстріляти аміакопровід "Тольятті-Одеса". Однак зазначив, що необхідності в евакуації найближчих населених пунктів немає.