Наразі аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована.

Російські терористи знову обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі Харківщини.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, було шість "прильотів" у районі насосної станції біля с. Масютівка.

"Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, вчора, 5 червня, росіяни пошкодили трубопровід із аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

Нині зранку голова Харківської ОВА допустив, що окупанти можуть знову обстріляти аміакопровід "Тольятті-Одеса". Однак зазначив, що необхідності в евакуації найближчих населених пунктів немає.