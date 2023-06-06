Дамба масового ураження: Україна і світ шоковані новим злочином росіян

За інформацією нашої розвідки, підрив відбувся близько 2:30 ночі. Відомо, що машинну залу ГЕС підірвали зсередини. Станція зруйнована повністю і не підлягає відновленню. За попередніми даними, підрив здійснила російська 205-а мотострілкова бригада з метою зупинити контрнаступ українських Збройних Сил.
Як повідомлялося раніше, окупанти замінували Каховську ГЕС одразу після її захоплення. У квітні минулого року вони додатково мінували шлюзи та опори. На самій греблі стояли тентовані вантажівки з вибухівкою.
У затоплених внаслідок підриву станції районах підвищилася мінна небезпека: вода, що розливається, може знести ворожі мінні загородження.
Станом на 14:43 було відомо про ризик руйнування і пошкодження 80 населених пунктів Херсонщини, станом на 16:32 – про 71 підтоплений будинок. Вода продовжує прибувати. Із місць підтоплення евакуювали понад 1300 громадян, 1215 з них – з Херсону.
Російська армія відкрила по районах Херсонської області, де проводиться евакуація, артилерійський вогонь. Двоє поліцейських отримали поранення.
"Двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті. Оголошена евакуація, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією", – йдеться в повідомленні МВС.
Брехня росіян
Невдовзі після підриву Каховської ГЕС окупанти та їх прибічники давали з цього приводу суперечливі свідчення, на що звернув увагу журналіст Костянтин Риженко. Зокрема окупаційний мер Нової Каховки Леонтьєв у коментарі "РИА Новости" спочатку заперечив інформацію щодо підриву, назвавши її маячнею. Мовляв, у місті скрізь тихо і спокійно. Згодом він збрехав про "численні удари" по Каховській ГЕС, які зруйнували "засуви".
Також російські пропагандисти брехали, що гребля Каховської ГЕС зруйнувалася, "не витримавши пошкоджень, яких зазнала раніше".
Окупаційна влада ще встигла заявити, що рівень води не вимагає невідкладної евакуації населення.
Однак, за словами журналіста, радість росіян, які думали, що "акуратно підірвали невелику частину ГЄС і підтоплюють наших військових на островах", була нетривалою. Коли до них дійшло, що вони створили масштабну техногенну екологічну катастрофу, яка майже дорівнює Чорнобилю, загарбники почали звинувачувати українську сторону в провокаціях. Хоча будь-якому саперу очевидно, що зовні такі руйнування спричинити неможливо, лише методом закладки вибухівки.
Реакція світу
Президент Європейської ради Шарль Мішель відверто шокований руйнуванням дамби Каховської ГЕС і має намір притягнути Росію та її маріонеток за цей воєнний злочин до відповідальності. Він пообіцяв порушити це питання на червневому саміті ЄС. Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич також назвала дії Москви злочинними і безрозсудними.
Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі, який зараз перебуває в Україні, поклав відповідальність за руйнування дамби на російське вторгнення.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу.
У МЗС Польщі підрив Каховської ГЕС назвали "безпрецедентним актом варварства, що також є серйозним порушенням основних норм гуманітарного права, екологічного права та війни". Крім того, офіційна Варшава виступила за запровадження жорсткіших санкцій проти Кремля.
За словами Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, руйнування дамби Каховської ГЕС демонструє новий вимір російських звірств, що ставить під загрозу життя сотень тисяч мирних жителів.
Руйнування греблі Каховської гідроелектростанції відповідає стратегії президента РФ Путіна щодо атак на цивільні об'єкти, заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Представництво Європейського Союзу в Україні вже співпрацює з українськими і міжнародними партнерами, щоб спланувати допомогу після руйнування російськими військами Каховської ГЕС, повідомив глава представництва Матті Маасікас.
Не менш жорсткою була реакція й інших європейських лідерів.
Ймовірні наслідки
Підрив Каховської ГЕС може мати жахливі екологічні, економічні та техногенні наслідки, йдеться зокрема в дописі голови Ради урбаністики Києва Віталія Селика.
Підніметься вода вгору по річці Інгулець, а потім і по річці Буг до Миколаєва. За інформацією Укргідроенерго, за чотири дні з Каховського водосховища витече вся акамульована вода, залишиться тільки природнє русло Дніпра.
Зупиниться постачання води у системи зрошення полів Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької області, причому в основному на окупованих землях. Без питної води залишаться багато міст і сіл, які споживають її з Каховського каналу, зокрема окупований Бердянськ.
Без достатньої кількості води доведеться зупинити роботу великих промислових підприємств металургійної галузі у Марганці, Нікополі, Покрові.
Одномоментне зменшення води у величезному водосховищі може призвести до малопередбачуваних екологічних наслідків: загибель великої кілкості риби, заболочення осушених земель і зміна кліматичного режиму регіону.
Масштаби і наслідки руйнувань будуть катастрофічними для сільського господарства регіону, вважають фахівці.
Водночас головної своєї мети злочинці не досягли. Командувач Обʼєднаних Сил оборони України генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі Укрінформ повідомив, що наслідки підриву не мають зашкодити контрнаступу.
"Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії, – сказав він, – відповідно воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води".