Дамба масового ураження: Україна і світ шоковані новим злочином росіян

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. У Херсонській області триває евакуація населення з небезпечних районів, де є ризик затоплення.

Згідно з Женевською конвенцією, дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.

Президент Володимир Зеленський після екстреного засідання РНБО повідомив, що доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які користуються водою з Каховського водосховища. Також на засіданні погодили комплекс міжнародних заходів для притягнення Росії до відповідальності.

Підрив Каховської ГЕС створив передумови для розбалансування системи охолодження Запорізької АЕС, тобто посилилася ядерна загроза. Щоправда, президент "Енергоатома" Петро Котін зазначив, що зниження рівня води у Каховському водосховищі напряму не впливає на рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС.

У кроці від гуманітарної катастрофи опинився і Крим, знову зоставшись без джерела прісної води.

За попередніми оцінками, екологічні та технологічні наслідки цього злочину даватимуться взнаки тривалий час.