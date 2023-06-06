На звільненій частині Херсонщини підтоплені три мости та понад сімдесят будинків.

Про це у відеозверненні у Телеграмі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти Херсонщини. На цю годину відомо про 71 підтоплений будинок. Тільки у селі Тягинка підтоплені два мости та 33 житлові будинки. У Бургунці три оселі опинилися у воді. В Одрадокам'янці підтоплено міст, через що ускладнений під’їзд до населеного пункту. У селищі Козацьке Каховського району затоплено три десятки домівок», - каже Прокудін.

Крім того, як повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, через підрив затоплена частина державних доріг області.

"Ділянки державних автошляхів Херсонської області опинилися повністю під водами Дніпра та його приток після чергового акту тероризму ворога - підриву водопереливної дамби, будівлі машинного залу та шлюзу Каховської ГЕС. Йдеться про частини доріг Херсон - Нова Каховка - Генічеськ та Одеса - Мелітополь - Новоазовськ нижче гідроелектростанції", - повідомили в агентстві.

На підконтрольному Україні правобережжі Херсонщини зараз повністю затоплені ділянки дороги державного значення Херсон - Нова Каховка - Генічеськ, вздовж якої розташовані населені пункти Дар’ївка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Шилова Балка. Вода продовжує прибувати, відповідно затоплення доріг триватиме.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія підірвала Каховську ГЕС. Десятки населених пунктів затоплені, більшість з них – окуповані РФ.

Через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області евакуйовано близько 1 тис. 300 осіб.