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З Херсона до Миколаєва прибув евакуаційний потяг

Жоден рейс у регіоні не скасовано.

З Херсона до Миколаєва прибув евакуаційний потяг
Фото: Укрзалізниця

Евакуаційний поїзд, який було призначено через підрив росіянами Каховської ГЕС, прибув з Херсона до Миколаєва. 

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Жоден рейс у регіоні не скасовано і не затримано.

«Укрзалізниця готова призначати додаткові евакуаційні рейси в разі необхідності. Наразі продовжуємо слідкувати за ситуацією на Херсонщині та рухаємось за графіком», — інформують у компанії.

Нагадаємо, що через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області станом на 15 годину евакуйовано близько 1 тис. 300 осіб.

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