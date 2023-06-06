З Херсона до Миколаєва прибув евакуаційний потяг

Евакуаційний поїзд, який було призначено через підрив росіянами Каховської ГЕС, прибув з Херсона до Миколаєва.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Жоден рейс у регіоні не скасовано і не затримано.
«Укрзалізниця готова призначати додаткові евакуаційні рейси в разі необхідності. Наразі продовжуємо слідкувати за ситуацією на Херсонщині та рухаємось за графіком», — інформують у компанії.
Нагадаємо, що через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області станом на 15 годину евакуйовано близько 1 тис. 300 осіб.