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У Чехії ремонтуватимуть українські танки Т-64

Точна кількість танків, що будуть відремонтовані, не уточнюється.

У Чехії ремонтуватимуть українські танки Т-64
Фото: Укроборонпром

Укроборонпром та чеська компанія VOP CZ домовилися про співпрацю щодо ремонту танків Т-64 на заводі у Новому Їчині.

Про це інформує міністерство оборони Чехії.

"Чехія підтримує Україну в її боротьбі з російським агресором. Ми надаємо військові матеріали, навчаємо українських солдатів, а тепер також допомагаємо з ремонтом української техніки", – сказала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Точна кількість танків, що будуть відремонтовані, не уточнюється з міркувань безпеки.

До кінця цього року працівники VOP CZ повинні встигнути відремонтувати певну кількість машин Т-64.

"Для VOP CZ це чудова можливість відремонтувати обладнання, яке потім відправляється прямо на фронт. Загалом модернізація відбуватиметься під технічним наглядом експертів української сторони, враховуючи її безпосередню участь. Танки будуть оснащені оптичними системами спостереження, поліпшеним зв'язком і так далі", - сказав директор компанії VOP CZ Марек Шпок.

Нагадаємо, що швейцарська компанія Ruag, що спеціалізується на аерокосмічній техніці та оборонній промисловості, офіційно подала уряду країни заявку на експорт 96 танків Leopard-1.Спочатку танки  відправлять до німецького зброєбудівного концерну Rheinmetall, а потім до України.

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