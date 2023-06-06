Немає необхідності в евакуації через обстріл аміакопроводу, - Синєгубов

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов допускає, що російські окупанти можуть знову обстріляти аміакопровід "Тольятті-Одеса".

Про це Синєгубов заявив на брифінгу, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми не виключаємо повторних обстрілів цього магістрального аміакопроводу", - сказав Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу ввечері в понеділок, 5 червня, поблизу Масюківки Куп'янського району було пошкоджено ділянку аміакопроводу протяжністю 12 км. У результаті витік аміаку становив 134 тонни.

Станом на вівторок, 6 червня, його концентрація в повітрі не перевищує гранично допустимих норм, запевнив Синєгубов. Необхідності в евакуації найближчих населених пунктів немає.

Нагадаємо, що 5 червня у Куп'янському районі Харківщини російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком.

Також раніше на Донеччині через бойові дії було пошкоджено гілку аміакопроводу "Тольятті – Одеса". Її не використовують із 2014 року.