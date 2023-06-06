За місяць хлопцеві виповнилося б 22 роки.

Фото: Макс Требухов

Захищаючи Україну на війні проти російських загарбників, загинув син відомого банкіра та бізнесмена, віцепрезидента Федерації тріатлону Андрія Оністрата Остап.

Сьогодні у храмі святого Василя Великого в Києві відбулося прощання із загиблим Героєм, повідомляє кореспондент LB.ua.

Остапа поховають на Берковецькому кладовищі.

Захисник, оператор відділення ударних безпілотників загинув під Вугледаром на Донеччині. Він служив разом зі своїм батьком. За місяць хлопцеві виповнилося б 22 роки.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов