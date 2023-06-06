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Через підрив Каховської ГЕС є загроза підтоплення енергооб’єктів Херсонщини, зокрема Херсонської ТЕЦ, – Міненерго

Через підтоплення у Херсоні вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н «Острів»), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи.

Через підрив Каховської ГЕС є загроза підтоплення енергооб’єктів Херсонщини, зокрема Херсонської ТЕЦ, – Міненерго
Херсонська ТЕЦ
Фото: соцмережі

Через підрив росіянами Каховської ГЕС є загроза підтоплення енергооб’єктів Херсонщини, проте енергосистема працює стабільно.

Про це повідомляє Міненерго. 

“Ситуація в енергосистемі станом на 6 червня: Енергетична система країни працює стабільно. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Ситуація на ЗАЕС. Незважаючи на поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої станції немає. Експерти Енергоатому постійно моніторять ситуацію”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н «Острів»), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи.

При цьому, за даними міністерства, в цілому енергосистема країни працює стабільно. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС. Глава держави доручив евакуювати населення з постраждалих районів і забезпечити питною водою міста й села, які отримували воду з Каховського водосховища.

Тим часом МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС. В організації повідомили, що їхні експерти уважно стежать за ситуацією.

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