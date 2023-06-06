За добу ворог бив по 10 областях України

По Київській області ворог вночі масовано бив ракетами. Всі цілі збито. Влучань немає, але внаслідок падіння уламків пошкоджено вісім приватних будинків, один багатоповерховий будинок, медичний заклад, магазин, офісні приміщення. Оперативні групи продовжують ліквідовувати та фіксувати наслідки нічної атаки. За попередніми даними, поранених немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській області, по прикордонню Новгород-Сіверського району, за добу ворог чотири рази стріляв із мінометів, артилерії, гранатомету. Внаслідок обстрілу між селами Семенівської громади пошкоджено міст, в іншому селі цієї ж громади поранено чотирьох людей. Було пошкоджено чотири будинки та господарські споруди.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигінська, Хотінська громади. Унаслідок одного з обстрілів Великописарівської громади пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач. Також пошкоджено лінію електропередач у Дружбівській громаді. Вночі та зранку росіяни здійснили три мінометні обстріли. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська та Середино-Будська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

У Запорізькій ворог здійснив 79 атак по населених пунктах на лінії фронту: авіаудар та сім обстрілів з ракетних систем залпового вогню по Ольгівському, 71 удар з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Чарівному, Червоному, Білогір'ю, Полтавці, Гуляйпільському, Темирівці, Щербаках, Малинівці, Верхній Терсі, Степовому, Кам'янському та Плавнях. Минулося без постраждалих. Наразі фахівці змогли зафіксувати руйнування ще 25 цивільних об'єктів.

У Дніпропетровській вчора ворог знову обстріляв Нікополь. Артилерійські снаряди понівечили девʼять приватних будинків, один зруйнували вщент. Побиті господарська споруда, авто та лінії електропередач. Пошкоджені гімназія та спортшкола. За ніч район пережив п'ять обстрілів. Ворог бив по Мирівській громаді з "Граду", по Червоногригорівській та Нікополю – з важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені пʼять багатоповерхівок, дитячий майданчик, авто, газопровід. Усюди минулося без постраждалих. Також агресор спрямував на Нікопольський район безпілотники, але атака провалилася завдяки оборонцям з ПвК "Схід". Вони приземлили два "Шахеди". В небі над областю цієї ночі наші захисники збили і крилату ракету.

У Луганській ворог нещадно б’є по Невському, де ще залишається пів сотні жителів. Крім артилерійських обстрілів, до яких місцеві вже, на жаль, призвичаїлися, населений пункт зазнає ще й авіаударів, які останніми тижнями почастішали. Черговий обстріл росіяни здійснили вчора. Атакував ворог поблизу Білогорівки. Із мінометів та артсистем обстріляв Новоселівське, Невське та Білогорівку. За добу противник здійснив 89 обстрілів (406 снарядів).

Минулої ночі ворог завдав ракетного удару по Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Зафіксовані прильоти на автомобільну парковку аеропорту та в дорогу в центрі міста. У навколишніх будинках вибило вікна, пошкоджено водогін, пошкоджені приватні автомобілі. Без постраждалих. В Западному Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу "Тольяті – Одеса". В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Станом на 21:35 вчора заміри у Купянську показали відсутність аміаку у повітрі. Станом на 06:00 06 червня у передмісті Куп’янська та прилеглих селах перевищень гранично допустимих концентрації аміаку в повітрі не зафіксовано. Протягом минулої доби ворог масовано обстріляв щонайменше 27 населених пунктів.Сьогодні зранку внаслідок обстрілів Печеніг пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. Загинула жінка 52 років. У Ківшарівці обстрілом пошкоджено дитяче інфекційне відділення лікарні. Внаслідок ворожого обстрілу зазнали поранення чоловік 58 років та жінка 54-х. Госпіталізовані у лікарню н.п. Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу Балаклії з РСЗВ "Смерч" о 17:55 загинув цивільний чоловік 57 років, девʼятеро людей отримали поранення. Пошкоджено шість житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль. На трасі біля Потихонового на вибуховому пристрої підірвався трактор. Двоє людей отримали поранення.

У Донецькій минулої доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів: Новоукраїнку, Пречистівку, Велику Новосілку, Північне, Торецьк, Авдіївку, Комишуваху, Часів Яр, Іванопілля, Новоочеретувате, Лиман, Соловйове, Максимільянівку, Миколаївку, Нью-Йорк, Новоселівку Першу. Пошкоджено 31 житловий будинок (з них пʼять – багатоквартирних), дитсадок, музичний коледж, палац культури, котельня, ЦНАП, "Ощадбак", школу, "Укртелеком", СТО, адмінбудівлю ДСНС, службовий автомобіль ДСНС, крамницю, кафе, ПрАТ "АКХЗ", господарську споруду. На Донеччині за добу: один загиблий, шестеро поранених.

У Миколаївській вчора вдень ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Попередньо – без наслідків.

У Херсонській російська армія підірвала Каховську ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел. За добу по області противник здійснив 96 обстрілів (460 снарядів), з них по Херсону –10 артилерійських обстрілів (50 снарядів). За добу внаслідок російської агресії дві людини загинули, четверо – дістали поранення. Вночі та зранку 5 червня російська армія масованим вогнем крила житлові квартали Херсона. Обстріли велися забороненими запалювальними боєприпасами, що призвело до великої кількості пожеж. Через удари пошкоджено з два десятки житлових будинків, гаражі, автомобілі, два освітні заклади. Також окупанти обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики. Дивом вони не постраждали. У лікарні вибито вікна та двері. Внаслідок нічних обстрілів Херсона постраждала 47-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилася. Вчора внаслідок влучання в одне з підприємств міста травми, несумісні з життям, отримав 55-річний охоронець, котрий знаходився на робочому місці. З артилерії обстріляли й Микільське Херсонського району – по мирному населеному пункту зафіксовано десятки "прильотів", пошкоджено житлові будинки та обʼєкт критичної інфраструктури. Російська авіація атакувала Берислав. Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько двадцяти житлових будинків. Поранення дістали двоє людей – 73-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждалих доставили до лікарні. Через російський обстріл Козацького загинула жінка. Також окупанти обстріляли село Кізомис Білозерської громади забороненими запалювальними боєприпасами. Виникла пожежа на вже засіяному полі. Частину посівів вдалося врятувати. У Тягинській громаді було влучання в Ольгівський інтернат.

Нагадаємо, що підрив Каховської ГЕС росіяни здійснили близько 2:30 ночі. Приблизно 80 населених пунктів опинилися під загрозою затоплення, більшість із них – окуповані Росією.