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МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС

В організації повідомили, що їхні експерти уважно стежать за ситуацією.

МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
ЗАЕС
Фото: news.sky.com

МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС

Про це йдеться у повідомленні організації у Twitter. 

“МАГАТЕ відомо про пошкодження Каховської дамби в Україні. Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією. На станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС”, – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Енергоатом повідомив, що підрив росіянами дамби Каховської ГЕС створює загрозу для Запорізької АЕС. Наразі ситуація контрольована.

Укргідроенерго повідомило, що росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає. Очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів. 

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