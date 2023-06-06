В організації повідомили, що їхні експерти уважно стежать за ситуацією.

МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це йдеться у повідомленні організації у Twitter.

“МАГАТЕ відомо про пошкодження Каховської дамби в Україні. Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією. На станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС”, – йдеться в повідомленні.

The IAEA is aware of reports of damage at #Ukraine’s Kakhovka dam; IAEA experts at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant are closely monitoring the situation; no immediate nuclear safety risk at plant.#ZNPP — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 6, 2023

Нагадаємо, раніше Енергоатом повідомив, що підрив росіянами дамби Каховської ГЕС створює загрозу для Запорізької АЕС. Наразі ситуація контрольована.

Укргідроенерго повідомило, що росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає. Очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.