Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго

Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Росіяни підірвали її машинну залу зсередини.

Станція зруйнована повністю. За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів, повідомили в Укргідроенерго.

Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.

"Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники", – йдеться у повідомленні.

Росіяни замінували Каховську ГЕС ще в минулому році. Цієї ночі вони здійснили підрив. Евакуювати доведеться близько 80 населених пунктів, під критичною загрозою – щонайменше 16 000 людей.