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Оборонці знищили за добу 800 окупантів, 12 танків і вертоліт, – Генштаб

На Шахтарському напрямку наші воїни збили ворожий вертоліт Ка-52.

Оборонці знищили за добу 800 окупантів, 12 танків і вертоліт, – Генштаб
Ка-52
Фото: Генеральний штаб ЗСУ в фейсбук

З початку широкомасштабного вторгнення по 6 червня російська армія втратила на війні в Україні близько 211 150 осіб. За минулу добу, 5 червня, вороже військо зменшилося ще на 800 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 211 150 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 860 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 543 (+20) од,
  • артилерійських систем – 3 603 (+36) од,
  • РСЗВ – 590 (+6) од,
  • засоби ППО ‒ 351 (+2) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 212 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 1 171 (+35),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 332 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 489 (+5).

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось більш як 40 бойових зіткнень на сході

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