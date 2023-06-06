Оборонці знищили за добу 800 окупантів, 12 танків і вертоліт, – Генштаб

З початку широкомасштабного вторгнення по 6 червня російська армія втратила на війні в Україні близько 211 150 осіб. За минулу добу, 5 червня, вороже військо зменшилося ще на 800 окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 211 150 (+800) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 860 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 543 (+20) од,
- артилерійських систем – 3 603 (+36) од,
- РСЗВ – 590 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 351 (+2) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 212 (+23),
- крилаті ракети ‒ 1 171 (+35),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 332 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 489 (+5).
Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось більш як 40 бойових зіткнень на сході.