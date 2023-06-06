Оборонці знищили за добу 800 окупантів, 12 танків і вертоліт, – Генштаб

На Шахтарському напрямку наші воїни збили ворожий вертоліт Ка-52.

З початку широкомасштабного вторгнення по 6 червня російська армія втратила на війні в Україні близько 211 150 осіб. За минулу добу, 5 червня, вороже військо зменшилося ще на 800 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 211 150 (+800) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 860 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 543 (+20) од,

артилерійських систем – 3 603 (+36) од,

РСЗВ – 590 (+6) од,

засоби ППО ‒ 351 (+2) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 212 (+23),

крилаті ракети ‒ 1 171 (+35),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 332 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 489 (+5).

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось більш як 40 бойових зіткнень на сході.