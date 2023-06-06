Зеленський збирає засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.
Про це повідомив у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.
"Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", – написав Данілов.
Нагадаємо, окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області розпочата евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення. Близько сьомої години голова Херсонської ОВА Олександр Проокудін говорив, що через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
Російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року.
У жовтні росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Повідомлялося, що у разі підриву може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України.