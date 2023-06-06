Росіяни вночі били по Харкову. Є пошкодження біля аеропорту і в центрі міста

За даними мера, поранених немає.

Близько опівночі російська армія вдарила ракетами по Харкову. Під ворожим вогнем були центр міста та Новослобідський район.

Один "приліт" – по автомобільній парковці біля аеропорту. Другий – на одну з центральних вулиць, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколішніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів", – сказав він.

Поранених, за його даними, немає.

Терехов також додав, що в Купʼянську, де вчора росіяни перебили аміачний газогін, вміст газу в повітрі у межах норми.

Розгерметизація цього газопроводу відбулась в результаті вечірнього обстрілу. В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації.