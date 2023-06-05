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Росіяни обстріляли селище Козацьке на Херсонщині, загинула жінка

Під обстріл потрапив і Кізомис, де вороги використали запалювальні боєприпаси.

Росіяни обстріляли селище Козацьке на Херсонщині, загинула жінка
Фото ілюстративне

Росіяни обстріляли селище Козацьке на Херсонщині. В результаті загинула жінка.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, загарбники укотре прицільним вогнем накрили житлові будинки населеного пункту. 

Також росіяни обстріляли Кізомис забороненими запалювальними боєприпасами. В результаті виникла пожежа на вже засіяному полі. Частину посівів вдалося врятувати. 

"Увесь день "гаряче" і у Тягинській громаді. Було влучання в інтернат", - додав Прокудін.

Нагадаємо, російські окупанти нині вдарили по Балаклії, є загиблий і 9 поранених. Зранку ворожа армія вдарила по Херсону. Загинула одна мирна людина. Також загарбники обстріляли Торецьк на Донеччині, є шестеро потерпілих. 

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