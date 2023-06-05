Російські окупанти вдарили по Балаклії Харківської області.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, поки що відомо про одного загиблого чоловіка та вісьмох поранених.

"На місцях працюють усі профільні служби", - додав Синєгубов.

Оновлення 19.14. За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ "Смерч".

"За інформацією медиків екстреної допомоги, зараз вже 9 поранених, з них 3 - у важкому стані", - зазначив Синєгубов.

Загарбники вдарили по приватному сектору - тут є лише цивільна інфраструктура.

Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Нагадаємо, нині зранку російська армія вдарила по Херсону. Загинула одна мирна людина.

Також росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині, є шестеро потерпілих. Загарбники завдали два удари по центру міста з використанням ФАБ-250.