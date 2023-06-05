Курсанти-рятувальники загинули через вибух снаряда до САУ, - поліція

За попередніми даними, студенти-третьокурсники університету цивільного захисту у Харкові загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон".

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Розслідуємо справу щодо загибелі двох курсантів-рятувальників. Вибух в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування пролунав 31 травня. Все сталося прямо в навчальному корпусі - двоє молодих курсантів Університету цивільного захисту, на жаль, загинули", - нагадує він.

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки працювали на місці події, зібрали речові докази, зокрема уламки - попередньо вибухнув артснаряд до САУ "Піон". Слідчі продовжують допити свідків і збирають докази та всю інформацію щодо цієї події. Встановлюють, звідки на другому поверсі навчальної будівлі взявся бойовий снаряд та осіб, причетних до цієї трагедії.

"Слідчі працюють і над рештою питань у цій справі, ретельно аналізуючи кожну деталь. Призначені всі необхідні експертизи", - резюмує правоохоронець.

Нагадаємо, двоє курсантів Національного університету цивільного захисту України загинули внаслідок вибуху снаряда, який їм наказав розібрати керівник.