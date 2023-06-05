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Німеччина не планує постачати Україні далекобійні ракети Taurus

Водночас Пісторіус запевнив, що "цілковито довіряє українським партнерам".

Німеччина не планує постачати Україні далекобійні ракети Taurus
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус відкинув можливість отримання Києвом далекобійних крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.

Про це повідомляє DW.

"На даний момент ні. І ми насправді не думаємо робити цього", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. При цьому він додав, що Берлін, як і Вашингтон, завжди підкреслював, що не хотів би використання своєї зброї на території Росії. 

Водночас міністр запевнив, що "цілковито довіряє українським партнерам", вони є "надійними".

Заначимо, що Taurus - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей, включаючи важливі точкові і протяжні об'єкти, без заходу літака-носія в зону ППО супротивника.

Нагадаємо, що 31 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала “тих, хто може”, надати Україні далекобійну зброю. 

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