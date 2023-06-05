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Sky News опублікував ймовірний контракт на постачання Іраном зброї до РФ

Британський телеканал посилається на джерело в службі безпеки.

Sky News опублікував ймовірний контракт на постачання Іраном зброї до РФ
Фото: The Wall Street Journal

Британський телеканал Sky News опублікував ймовірний контракт на постачання Іраном різних типів зброї до Росії на трохи більше ніж мільйон доларів.

У матеріалі зазначено посилання на джерело в службі безпеки, яке зазначає, що цей документ може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав снаряди РФ.

“Якщо 16-сторінковий документ, датований 14 вересня 2022 року, є автентичним, у ньому йде мова про зразки артилерійських і танкових снарядів та ракет різного розміру вартістю трохи більше 1 мільйона доларів (800 000 фунтів стерлінгів)”, − йдеться у повідомленні.

Також джерело передало Sky News ще один додатковий контракт, де йдеться про стволи для танків Т-72, стволи для гаубиць і снаряди до них. Вартість цієї угоди − 740 000 доларів.

Sky News не зміг самостійно перевірити справжність документів.

Зі свого боку джерело телеканалу зазначає: “Це контракт між іранцями та росіянами щодо боєприпасів… Ми вважаємо, що він на 100% достовірний”.

Посольство Росії та посольство Ірану у Великій Британії не прокоментували ні заяви про угоду зі зброєю, ні автентичність документів.

Sky News показав документи прем’єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні та міністру закордонних справ Великобританії Джеймсу Клеверлі. Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати достовірність матеріалів і вживуть заходів, якщо їх буде визнано достовірними.

Нагадаємо, керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила наприкінці травня, що російські окупаційні війська отримали нову партію озброєння з Ірану.

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