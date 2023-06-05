Sky News опублікував ймовірний контракт на постачання Іраном зброї до РФ

Британський телеканал Sky News опублікував ймовірний контракт на постачання Іраном різних типів зброї до Росії на трохи більше ніж мільйон доларів.

У матеріалі зазначено посилання на джерело в службі безпеки, яке зазначає, що цей документ може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав снаряди РФ.

“Якщо 16-сторінковий документ, датований 14 вересня 2022 року, є автентичним, у ньому йде мова про зразки артилерійських і танкових снарядів та ракет різного розміру вартістю трохи більше 1 мільйона доларів (800 000 фунтів стерлінгів)”, − йдеться у повідомленні.

Також джерело передало Sky News ще один додатковий контракт, де йдеться про стволи для танків Т-72, стволи для гаубиць і снаряди до них. Вартість цієї угоди − 740 000 доларів.

Sky News не зміг самостійно перевірити справжність документів.

Зі свого боку джерело телеканалу зазначає: “Це контракт між іранцями та росіянами щодо боєприпасів… Ми вважаємо, що він на 100% достовірний”.

Посольство Росії та посольство Ірану у Великій Британії не прокоментували ні заяви про угоду зі зброєю, ні автентичність документів.

Sky News показав документи прем’єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні та міністру закордонних справ Великобританії Джеймсу Клеверлі. Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати достовірність матеріалів і вживуть заходів, якщо їх буде визнано достовірними.

Нагадаємо, керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила наприкінці травня, що російські окупаційні війська отримали нову партію озброєння з Ірану.