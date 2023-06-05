У Раді пропонують визнати іранський Корпус вартових терористичною організацією

Солдати Корпусу вартових ісламської революції під час мітингу в Тегерані, квітень 2022.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт заяви про засудження діяльності Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) і визначення його статусу як терористичної організації.

У заяві зазначено, що Іран тісно співпрацює з державою-терористом Російською Федерацією, а під час голосувань на Генеральній Асамблеї ООН не підтримує Україну і не засуджує дії Росії.

З початку війни росіяни випустили по території України близько 1160 іранських дронів “Shahed”. Над передачою іранських дронів Росії безпосередньо працюють структури, пов’язані з КВІР. Рішення Ірану щодо постачання зброї до РФ зумовлюють відповідальність країни за наслідки збройної агресії проти України. Окрім того, Ісламська Республіка у своїй внутрішній державній політиці порушує основні права людини і здійснює політику терору щодо свого населення.

Також КВІР в січні 2020 року збив цивільний пасажирського літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” рейсу PS752 поблизу Тегерану.

Відтак Корпус вартових Ісламської революції має нести політичну та юридичну відповідальність як пособник РФ. Організація фактично здійснює терористичну діяльність як на території Ірану, так і за кордоном. Пропонується, аби органи виконавчої влади, прокуратура та суди здійснили необхідні кроки для офіційного закріплення за КВІР цього юридичного статусу.

Верховна Рада також має звернутися до держав світу із закликом визнати Корпус вартових терорганізацією.

Зазначимо, США вже внесли КВІР до списку терористичних організацій, а Європейський парламент зараз, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, закликав відповідальні органи ЄС включити КВІР до чорного списку терористів.

Детальніше про КВІР читайте у матеріалі Lb.ua "Україні час визнати іранський Корпус вартових терористичною організацією".