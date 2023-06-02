Нардеп Камельчук знову не прийшов на засідання суду

Народний депутат Юрій Камельчук ("Слуга народу") знову не зʼявився на судове засідання. Минулого тижня він уже проігнорував його, пояснивши це поганим самопочуттям.

Цього тижня його аргументом є відрядження. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

"За словами адвоката, воно нібито було заплановано задовго до погодження дати сьогоднішнього засідання. Суддя Михайленко звернув увагу, що дата засідання була узгоджена 25 травня, а документи про відрядження нардепа підписані 26 травня", – зазначили активісти.

Вони також звернули увагу, що адвокат подав до суду великий перелік заходів, у яких Камельчук має брати участь, і просив не призначати засідань до їх завершення 28 червня. Проте виявилося, що нардеп Камельчук планує брати участь лише в одному із них, який проходитиме у Страсбурзі з 19 по 23 червня.

Також Камельчук міг би взяти участь у засіданні в форматі відео.

"Також в колегії виникло запитання, хто саме ініціював відрядження: керівництво Верховної Ради, чи він сам? Адвокат відповів, що не знає бюрократичних особливостей у парламенті, тож колегія відклала вирішення цього питання до наступного засідання. Воно призначене на 26 липня", – додали активісти.

За те, що "слуга народу" не зʼявився на засідання минулого тижня, його оштрафувала Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Камельчук був обвинувачений у брехні в декларації за 2020 рік. Він не вніс квартиру на столичному Печерську, яку орендував протягом двох років за 3,6 млн гривень. Також він не зазначив дані про непогашений кредит у $48,8 тисяч. Втім суд у березні цього року виправдав депутата, оскільки не побачив у його діях складу кримінального правопорушення.

Активісти наголосили, що в справі місяць тому спливли терміни давності, тож навіть якщо апеляція визнає політика винним, відповідальності він не нестиме.