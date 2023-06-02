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Нардеп Камельчук знову не прийшов на засідання суду

Цього разу його аргументом стало відрядження. 

Нардеп Камельчук знову не прийшов на засідання суду
Юрій Камельчук
Фото: wikipedia.org

Народний депутат Юрій Камельчук ("Слуга народу") знову не зʼявився на судове засідання. Минулого тижня він уже проігнорував його, пояснивши це поганим самопочуттям.

Цього тижня його аргументом є відрядження. Про це повідомили в Центрі протидії корупції

"За словами адвоката, воно нібито було заплановано задовго до погодження дати сьогоднішнього засідання. Суддя Михайленко звернув увагу, що дата засідання була узгоджена 25 травня, а документи про відрядження нардепа підписані 26 травня", – зазначили активісти.

Вони також звернули увагу, що адвокат подав до суду великий перелік заходів, у яких Камельчук має брати участь, і просив не призначати засідань до їх завершення 28 червня. Проте виявилося, що нардеп Камельчук планує брати участь лише в одному із них, який проходитиме у Страсбурзі з 19 по 23 червня.

Також Камельчук міг би взяти участь у засіданні в форматі відео. 

"Також в колегії виникло запитання, хто саме ініціював відрядження: керівництво Верховної Ради, чи він сам? Адвокат відповів, що не знає бюрократичних особливостей у парламенті, тож колегія відклала вирішення цього питання до наступного засідання. Воно призначене на 26 липня", – додали активісти. 

За те, що "слуга народу" не зʼявився на засідання минулого тижня, його оштрафувала Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Камельчук був обвинувачений у брехні в декларації за 2020 рік. Він не вніс квартиру на столичному Печерську, яку орендував протягом двох років за 3,6 млн гривень. Також він не зазначив дані про непогашений кредит у $48,8 тисяч. Втім суд у березні цього року виправдав депутата, оскільки не побачив у його діях складу кримінального правопорушення. 

Активісти наголосили, що в справі місяць тому спливли терміни давності, тож навіть якщо апеляція визнає політика винним, відповідальності він не нестиме.

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