Росія хоче отримати контроль над Арктикою, – NY Times

При цьому Китай має амбіції щодо “полярного шовкового шляху”. А НАТО прийняв до свого складу Фінляндію і планує прийняти Швецію, надаючи Альянсу нові можливості на Крайній Півночі.

Зміна клімату прискорює та посилює конкуренцію в Арктиці, як ніколи раніше, відкриваючи регіон для більшої комерційної та стратегічної боротьби саме в той момент, коли Росія, Китай і Захід прагнуть розширити там свою військову присутність, пише Стівен Ерлангер, головний дипломатичний кореспондент The New York Times у Європі.

Зростаюча важливість регіону підкреслюється поїздками державного секретаря США Ентоні Блінкена, який візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Норвегії 1 червня.

Цього тижня Блінкен планує також відвідати Швецію та Фінляндію, зустрітися з лідерами всіх трьох країн, які тиснуть на Туреччину, щоб ратифікувати швидкий вступ Швеції до НАТО. У п’ятницю в Гельсінкі, столиці найновішого члена НАТО, він виступить з великою промовою про Україну, НАТО і РФ.

Тривалий час країни неохоче обговорювали Арктику як можливу військову зону. Але це швидко змінюється.

Російська агресія плюс зміна клімату створюють "ідеальний шторм", сказав Матті Песу, аналітик Фінського інституту міжнародних відносин. Існує нова атмосфера холодної війни, змішана з танучою кригою, яка впливає на військове планування та відкриває нові економічні можливості та доступ до природних ресурсів.

Хоча НАТО вигідні труднощі Росії в Україні, насправді Альянс має значну вразливість на півночі.

Зі зміною клімату судноплавні шляхи стають менш скованим льодом і легшими для навігації, що робить Арктику більш доступною та привабливою для конкурентної комерційної експлуатації, а також військового авантюризму.

Росія заявила, що хоче зробити Арктику своєю – п'ятим військовим округом нарівні з іншими чотирма, – сказав Роберт Дальшо (Robert Dalsjo), директор з досліджень Шведського агентства оборонних досліджень.

Китай також був зайнятий спробами утвердитися в регіоні та використовувати нові незаморожені маршрути. І це одна з причин, чому НАТО вважає Китай серйозною проблемою для безпеки.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що наступне протистояння Росії із Заходом розгортається в Арктиці. Управління Арктикою раптово опинилося під питанням через ізоляцію Росії, найбільшої арктичної держави, через її війну проти України. Арктична рада – головний орган співпраці між вісьмома країнами, які мають спільну опіку – перебуває в підвішеному стані.

Арктична рада складається із Данії, Канади, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеція, США і росіян.

Також нагадаємо, що в лютому цього року Збройні сили Канади заявили, що нещодавно виявили докази намагання Китаю вести спостереженння в Арктиці. Спостережні буї були виявлені та вилучені восени минулого року в рамках операції “Лімпід” місії канадських військових, завданням якої є виявлення загроз безпеці країни через повітряне, наземне та морське стеження.

Китай сподівається відкрити коротший торговельний шлях до Європи через цей регіон, оскільки крижані покриви тануть через зміну клімату, і отримати доступ до нових ресурсів.