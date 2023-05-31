Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми"

В списку, крім депутата, були ще четверо осіб. Двоє з них так чи інакше повʼязані із Трубіциним.

Обвинувачений у корупції депутат Київради Владислав Трубіцин зміг виїхати за кордон за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Про це повідомив проєкт Радіо Свобода "Схеми".

За даними журналістів, 13 травня депутат на власному авто Mercedes S 600 виїхав з України через пункт пропуску "Рава Руська". Відтоді він не повернувся, хоча 17 травня мав бути в суді.

"За даними джерел «Схем» в декількох органах, обізнаних з обставинами виїзду Трубіцина, для перетину кордону він скористався листом на бланку Головного управління розвідки Міноборони за підписом начальника управління Кирила Буданова. Лист датований 27 січня 2023 року", – зазначили в матеріалі.

У листі Буданов звернувся до голови Держприкордонслужби із проханням посприяти "безперешкодному перетину кордону" для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом особам. Один із них – Трубіцин. У листі був зазначений авто та його номер, і саме на ньому депутат і виїхав.

Ще одна людина з списку – Юрій Л. Публічних згадок про нього немає, та журналісти зʼясували, що раніше він перетинав кордон у одній машині з Трубіциним. Також він купив авто у засновниці літературного клубу, членом якого є депутат.

Наступна людина з списку – Руслан Ш., колекціонер антикваріату, засновник відповідних магазинів у Києві та Харкові. Як і Трубіцин, він є колишнім помічником нардепа Олександра Фельдмана. Свій виїзд Руслан пояснив "гуманітарною допомогою".

Серед інших чоловіків, яким ГУР цим же листом клопотав про виїзд за кордон, двоє є непублічними. Чоловіки підтвердили журналістам, що мали дозвіл на виїзд від ГУР і скористались ним для ввезення пікапів для потреб оборони, та заявили, що з Трубіциним та іншими чоловіками зі списку вони не знайомі.

Речник ДПСУ Руслан Демченко сказав у коментарі, що Державна прикордонна служба діє в межах норм чинного законодавства, в тому числі під час пропуску громадян через кордон в період дії правового режиму воєнного стану.

"У мене немає інформації щодо перетину кордону Трубіциним і загалом іншими особами, які перетинають кордон. Така інформація заборонена для розповсюдження законодавством. Під час слідства або судових якихось рішень судді мають право за клопотанням слідчих обмежувати людину в перетині кордону України. Якщо такі рішення виносяться і надходять до Державної прикордонної служби, ми їх виконуємо. Крім цього, в рамках карного провадження слідчі можуть отримати і, якщо вважають за можливе, оприлюднити інформацію про перетин кордону особами", – заявив він.

У САП повідомили "Схемам", що для виїзду за кордон Трубіцин мав завчасно повідомити суд про причину своєї неявки, що обвинувачений не зробив. Трубіцин також мав процесуальний обов’язок – за першим викликом з’являтися на судові засідання, а він вже двічі порушив це.

Журналісти зʼясували, що Владислав Трубіцин протягом 2022-2023 років, вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від Головного управління розвідки Міноборони – зокрема, 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року. Це відображено у базі про перетин державного кордону України, повідомляють джерела "Схем" із доступом до цієї бази.

Із запитом про коментар "Схеми" звернулися до Головного управління розвідки Міноборони. Представник відомства Андрій Юсов зазначив, що "наразі не може прокоментувати цю інформацію".

Нагадаємо, що зараз Владислав Трубіцин оголошений у розшук через неявку на судові засідання у справі щодо хабарництва. Депутат, який у Київраді обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, підозрюється в тому, що "у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду" за перемогу у тендерах на встановлення "купав" у столиці.

Судячи зі сторінки Трубіцина в Facebook, принаймні 12 травня він запевняв, що був у Києві на роботі. 17 травня депутат не зʼявився на судове засідання, а його телефон був поза зоною досяжності. Наступного дня він пропустив сесію Київради.

25 травня, більш ніж через рік після оголошення підозри, фракція "Слуга народу" вирішила виключити Трубіцина зі свого складу. Після підозри Трубіцин лише призупинив членство у партії, але при цьому залишався головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Днями у САП у відповідь журналістам підтвердили, що Трубіцин 13 травня виїхав, хоча прокуратура йому не давала на це дозволу.