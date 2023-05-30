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САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України

Згідно з даними прокуратури, депутат поїхав 13 травня. Ще 12 травня він постив фото з Київради і писав, що працює. 

САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України
Депутат Київради Владислав Трубіцин
Фото: Борис Корпусенко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура збирається оголосити в розшук депутата Київради Владислава Трубіцина, який виїхав за межі України. Про це йдеться у відповіді САП на запит журналістки Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко. 

Обвинувачений у корупції депутат не отримував дозволу від САП на перетин кордону. 

"Разом з тим, відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України згадана у вашому запиті особа перетнула державний кордон 13.05.2023", – зазначили в прокуратурі. 

Фото: Цензор нет

Трубіцин був затриманий ще в лютому 2022 року. Депутат, який у Київраді обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, "у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду" за перемогу у тендерах на встановлення "купав" у столиці.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому". Депутата Київради та посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК. Трубіцину обрали перебування під вартою з альтернативою застави у понад 14 млн гривень, і за нього цю суму сплатили.

Судячи зі сторінки Трубіцина в Facebook, принаймні 12 травня він запевняв, що був у Києві на роботі – депутат запостив світлину з засідання комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою та заявив, що вона "продовжує працювати". За день до того він постив фото і писав про білок в центрі Києва. 17 травня депутат не зʼявився на судове засідання, а його телефон був поза зоною досяжності. Наступного дня він пропустив сесію Київради. 

25 травня, більш ніж через рік після оголошення підозри, фракція "Слуга народу" вирішила виключити Трубіцина зі свого складу. Після підозри Трубіцин лише призупинив членство у партії, але при цьому залишався головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. 

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