У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим

Робоча група Парламенту з представників різних фракцій підготувала новий законопроєкт по доплатах військовим.

Про це LB повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Ця ініціатива підготовлена на заміну поправки «про повернення 30 тис.» до законопроєкту №8312», - пояснив він.

Новий проєкт передбачає:

«По доплатах: «Під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 000 - 100 000 гривень - пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України», - пропонують нардепи.

Також є норма по строковиках у розмірі 6000 грн / місяць - пропорційно часу проходження військової служби.

«Також доплати - 6000 грн / місяць передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби. Тут важливо памʼятати, що під час лікування і 2 місяці до лікування - поранений одержує з.п.+ винагороду, яку він одержував до цього (30-100 тис. грн)».

Для курсантів пропонують виплачувати додаткову винагороду у розмірі - 2350 грн / місяць.

«Для інструкторів розмір додаткової винагороди - в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тис. грн), вона визначається Керівниками сектору безпеки та оборони України. Орієнтовно (закон у разі ухвалення) - це додаткові витрати до 10 млрд грн з Бюджету», - прогнозує нардеп.

Також, за його словами, в законопроєкті є норми, які не повʼязані з фінансуванням, але важливі. Пропонують:

не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;

термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу;

під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.

«Думаю, що до закону будуть подавати зауваження та додаткові пропозиції, тому не знаю чи швидко буде прийняття», - прогнозує Железняк.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення для військових встановили додаткові до зарплати виплати 30 000 гривень і 100 000 гривень. 30 тисяч отримували всі військові включно зі строковиками, а 100 тисяч – ті, хто безпосередньо в зоні бойових дій.

У березні українські військовослужбовці почали отримувати гроші вже за новою системою: гарантовані виплати 30 000 усім прибрали, натомість залишили для певних районів і виконання бойових розпоряджень, а 100 000 – для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях чи працює на окупованій території або на території Росії. Водночас мінімальну щомісячну зарплату підвищили з 13 000 грн до 20 100.

У квітні Верховна Рада проголосувала за повернення 30 000 гривень всім військовим, але депутати не прописали, звідки в бюджеті взяти гроші на покриття всіх необхідних для цього витрат. Пропоноване урізання виплат чиновникам і менджменту державних підприємств було здатне покрити лише близько 2% від необхідного.