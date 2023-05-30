Зеленський та Шольц скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це він повідомив у Twitter.

"Подякував за реалізацію потужного оборонного пакету на €3 млрд. Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, та подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО", - написав Зелеснький.

Співрозмовники також скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами.

Нагадаємо, раніше заявив, що планує поговорити з президентом РФ Путіним "у свій час". Попередня розмова відбулася на початку грудня.

Німеччина до повномасштабного вторгнення була однією з європейських країн із достатньо міцними звʼязками із Росією – на тлі залежності від газу. Разом із Францією ця країна брала участь у перемовинах із Україною та РФ для врегулювання війни на українському сході. Після 24 лютого 2022 Берлін висловив підтримку Україні та допомагає нам із озброєнням.

Міністр оборони України Олексій Резніков також вважає, що Німеччина може додати до коаліції винищувач Eurofighter.