Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
ГоловнаПолітика

Зеленський та Шольц скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами

Президент України подякував за реалізацію потужного оборонного пакету на €3 млрд.

Зеленський та Шольц скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це він повідомив у Twitter.

"Подякував за реалізацію потужного оборонного пакету на €3 млрд. Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, та подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО", - написав Зелеснький.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Співрозмовники також скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами.

Нагадаємо, раніше заявив, що планує поговорити з президентом РФ Путіним "у свій час". Попередня розмова відбулася на початку грудня.

Німеччина до повномасштабного вторгнення була однією з європейських країн із достатньо міцними звʼязками із Росією – на тлі залежності від газу. Разом із Францією ця країна брала участь у перемовинах із Україною та РФ для врегулювання війни на українському сході. Після 24 лютого 2022 Берлін висловив підтримку Україні та допомагає нам із озброєнням.

Міністр оборони України Олексій Резніков також вважає, що Німеччина може додати до коаліції винищувач Eurofighter.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies