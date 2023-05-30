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Кабмін погодив Кіпера на посаду голови Одеської ОВА

Зараз Кіпер працює головним прокурором Києва.

Кабмін погодив Кіпера на посаду голови Одеської ОВА
Фото: Олег Кіпер у Facebook

Уряд у вівторок, 30 травня, погодив призначення Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації.

Про це написав у Телеграм представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Олег Кіпер почав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Працював на Одещині, в Івано-Франківській області, останні роки – у Києві. Був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича.

У 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону «Про очищення влади». Однак Кіпер через суд домігся рішення, що його люстрація була «безпідставною».

11 вересня 2020 року Олег Кіпер був призначений на посаду керівника Київської міської прокуратури.

Журналісти проєкту "Схеми" у лютому з'ясували, що Кіпер на новорічно-різдвяні свята їздив у відпустку за кордон – де загалом провів 10 днів. Він виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023. 

У коментарі журналістам головний прокурор Києва підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку, пояснивши це «сімейними обставинами», але відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки «його дружина влітку змінила російське громадянство на українське». Водночас журналісти встановили, що на момент публікації офіційні органи РФ обліковують російський паспорт дружини прокурора Києва Ірини Кіпер як дійсний.

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Нагадаємо, що у березні 2023 року з посади голови Одеської ОДА було звільнено Максима Марченка.

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