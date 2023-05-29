На Одещині уламки збитого "шахеда" впали на територію порту

Тривога в області тривала близько чотирьох годин.

В Одеській області уламки збитого російського безпілотника впали на територію порту.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Унаслідок нічної повітряної атаки російських окупаційних військ ударними дронами типу "шахед", уламки збитих цілей впали на територію портової інфраструктури", – написав він у Telegram.

Братчук зазначив, що повітряна тривога на Одещині тривала близько чотирьох годин.

"Бойова робота ППО - відбиття "шахедної" атаки. Уламки збитого дрона впали на території портової інфраструктури. Більш детально - дещо пізніше", – додав речник ОВА.

У міській раді Одеси додали, що під час нічної масованої ракетно-дронової атаки три БпЛА знищили в небі над Миколаївщиною, ще один – над Одещиною.

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня, лише через 18 годин після попереднього нападу, Росія вчинила ще одну атаку на Київ. Уже пʼятнадцяту за травень. Ворог випустив ударні безпілотники Shahed та майже одночасно – крилаті ракети, запущені з Каспію з літаків. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Силами ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.